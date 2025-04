Desde UPSRA te invitan a celebrar el Día del Vigilador

El 25 de abril la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) celebrará en el Camping Chimbas Norte el Día del Vigilador. Es por ello que el móvil de Canal 13 conversó con los representantes de este gremio para conocer todos los detalles.

La celebración será realizada no solo para afiliados, sino para familiares y no afiliados. Pablo Abrego, responsable gremial, comentó que el viernes quieren hacer especial el día de estos trabajadores para que se sientan en familia y que conozcan todo lo que el gremio, a nivel nacional y de la mano del secretario general Alberto García, está logando en cuanto a escalada salarial y otros importantes beneficios.

"Lo que venimos haciendo nosotros es reforzar el trabajo con el delegado regional que tenemos acá en San Juan. Si bien el doctor García siempre puso las herramientas a disposición para todos los vigiladores, compañeros, nosotros queremos hacerle llegar este presente", comenzó expresando Abrego.

"Nosotros queremos que el vigilador se sienta como en familia, queremos que se sienta representado por la conducción actual. Trabajamos muy bien en todos los sectores, como los bancos, comercios, minería", expresó el gremialista. Luego señaló que en los últimos meses se han convertido en el único gremio del país que está trabajando en todos los sectores, ofreciéndole a sus afiliados asesoría en red de abogados y personaría jurídica.

Por su parte, Oscar Morilla, delegado de la sección San Juan, se dirigió a todos aquellas trabajadoras y trabajadores que no están registrados. "Para los que están en una situación no normal de trabajo, los initamos a que se acerquen para blanquear su situación, ya que tienen que estar trabajando en blanco, tener su beneficio de jubilación. No solamente es el tema sindical, sino también su futuro como jubilado, para que reciban el día de mañana su jubilación como corresponde", instó el gremialista.

Para aquellos que se quieran afiliar, pueden hacerlo acercando al gremio el DNI, el recibo de sueldo y el grupo familiar. Para más información pueden consultar en las redes sociales de este gremio.