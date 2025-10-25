Desesperado pedido de una madre sanjuanina: viajó para saber la verdad sobre la muerte de su hija

A casi diez meses del trágico accidente que terminó con la vida de Julieta Sarmiento, una sanjuanina de 38 años que vivía y trabajaba en Puerto Deseado, Santa Cruz, su madre, Verónica Martínez, emprendió un viaje al sur del país en busca de respuestas. Convencida de que “hubo algo más” detrás del siniestro, denuncia irregularidades en la investigación y solicita la colaboración de los sanjuaninos para cubrir los gastos de pasajes y hospedaje mientras intenta acceder al expediente judicial.

“Nunca me dieron los resultados del accidente, no tuve la partida de defunción ni ninguna información de los hechos. Sé que había dos testigos, pero nunca supe sus nombres. Han pasado ocho meses y no tuve respuestas”, contó con angustia la madre.

Verónica sostiene que el caso está lleno de dudas. Según relató, la camioneta en la que viajaba su hija tenía un fuerte impacto del lado del conductor, lo que podría indicar la participación de otro vehículo. “Hablé con un perito de San Juan y me dijo que es muy dudoso, porque parecería que la camioneta fue impactada y luego volcó”, aseguró.

Además, agregó que Julieta presentaba heridas compatibles con una caída hacia atrás, y no con lesiones típicas de un vuelco frontal. “Tenía los brazos raspados, pero las palmas limpias. El golpe que la mató fue en la parte de atrás de la cabeza”, dijo.

Sin respuestas

El siniestro ocurrió el domingo 2 de febrero de 2025, alrededor de las 7 de la mañana, cuando la Toyota Hilux azul en la que viajaban Julieta y su pareja, Gabriel, volcó en la Ruta 3, a la altura de Tres Cerros, en la provincia de Santa Cruz. Julieta murió en el lugar, mientras que su compañero fue trasladado al hospital y permaneció un mes en coma inducido antes de fallecer.

La madre denunció que nunca fue notificada oficialmente del procedimiento judicial ni recibió documentación básica. “No sé quién retiró el cuerpo de mi hija, no tengo la partida de defunción, nada. Tampoco sé si la camioneta tenía seguro, si Gabriel manejaba alcoholizado o si discutieron antes del accidente”, lamentó.

Verónica también deslizó que la relación entre su hija y su ex pareja fue violenta: “Él la golpeó, la perseguía, la hacía echar del trabajo. Una vez le dijo que si no era de él no iba a ser de nadie”. Aunque aclaró que el vínculo con Gabriel —el hombre que murió en el accidente— era reciente, no descarta que pudiera haber existido alguna situación previa al siniestro que derivara en una tragedia.

No se rinde

Desde hace semanas, Verónica viaja entre Caleta Olivia, Pico Truncado y Río Gallegos, intentando reunir información y contactar a la fiscalía. “Ni siquiera llegué todavía al lugar donde tengo que ir. Necesito un abogado porque sin eso la causa no se mueve”, explicó.

A través de redes sociales, difundió un pedido de colaboración para poder costear su estadía mientras avanza con la búsqueda de justicia.

“Pido por favor si me pueden ayudar, ya que no tengo dónde quedarme. Creo que como mamá merezco saber la verdad de lo que pasó con mi hija. Pido de corazón que me ayuden”, expresó.

