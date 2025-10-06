Múltiples trabajadores del Cimyn perdieron su trabajo en el último tiempo, lo que motivó una audiencia entre las partes involucradas, motivada por la Subsecretaría de Trabajo. En ese orden el líder del Colegio Médico aseguró que están en una crisis como todo el resto del país, por lo que hay que “achicarse” por que no cierran los números.

Juan Carlos Bordes, presidente del Colegio Médico de San Juan, habló con el móvil de Canal 13 instantes antes de que comenzara la citada reunión. El entrevistado remarcó que es realmente lamentable que sus colegas tengan que sufrir estas consecuencias, pero aseguró que uno de los motivos principales es el aumento de pacientes que han registrado.

"Hay que tratar de adaptarse a la crisis que vive el país. Hay un 30% más de gente que se atiende en la parte publica que antes se atendía en la privada, ya no tienen obra social. Eso repercute a nivel sanatorial y en el poder adquisitivo de la gente. Al esfuerzo que está haciendo el Gobierno hay que acompañarlo y la forma de hacerlo es tratar de "achicarse" como hacemos todos en nuestros casas cuando los números no dan", expresó.

Bordes aseguró que ellos hace tiempo atrás elaboraron un preventivo de crisis, el cual lo enviaron a Nación. Sin embargo, nunca recibieron una respuesta por lo que decidieron buscar soluciones por sus propios medios para tratar de hacerle frente a la crisis.

“Tuvimos que empezar a compensar ciertos valores. Tengo reuniones constantes con los presidentes de los colegios médicos de todas las provincias y están atravesando lo mismo. Los despidos son principalmente en el área administrativa porque no podemos poner en riesgo la calidad de la prestación en salud, no se puede dar a medias”, manifestó.

Finalmente, Bordes también remarcó que esta realidad no la está viviendo únicamente el Cimyn. El presidente del Colegio Médico citó los ejemplos del hospital Privado o la propia prepaga COLMED. Entre los despidos y retiros voluntarios ya son 14 los sanjuaninos que ahora están desempleados.