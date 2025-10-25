El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para este sábado 25 de octubre en San Juan. Tras una semana de calor intenso, con máximas que llegaron a los 35°, llega la calma con un sábado con una máxima de 23° y viento del sector Sur.

En horas de la mañana, el cielo estará mayormente nublado con una temperatura que estará sobre los 15°. Por su parte, el viento será el protagonista en estas primeras horas del día y correrá a razón de 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Para la tarde, se espera que el sol tenga mayor participación, aunque estará algo nublado. Se espera que el termómetro marque la máxima pronosticada de 23°. En cuanto al viento, disminuirá su intensidad y se volverá una leve brisa que correrá a razón de 7 a 12 km/h.

Por último, en horas de la noche, la temperatura descenderá y se posicionará en los 17° con un cielo parcialmente nublado. Por su parte, el viento será casi inexistente, corriendo en algunos intervalos a razón de 0 a 2 km/h desde el Suroeste.