Después del calor, llega un refrescante día: mirá cuál será la máxima
Este sábado 25 de octubre, día previo a las elecciones legislativas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico. Tras días muy calurosos, llega un refresco.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para este sábado 25 de octubre en San Juan. Tras una semana de calor intenso, con máximas que llegaron a los 35°, llega la calma con un sábado con una máxima de 23° y viento del sector Sur.
En horas de la mañana, el cielo estará mayormente nublado con una temperatura que estará sobre los 15°. Por su parte, el viento será el protagonista en estas primeras horas del día y correrá a razón de 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.
Para la tarde, se espera que el sol tenga mayor participación, aunque estará algo nublado. Se espera que el termómetro marque la máxima pronosticada de 23°. En cuanto al viento, disminuirá su intensidad y se volverá una leve brisa que correrá a razón de 7 a 12 km/h.
Por último, en horas de la noche, la temperatura descenderá y se posicionará en los 17° con un cielo parcialmente nublado. Por su parte, el viento será casi inexistente, corriendo en algunos intervalos a razón de 0 a 2 km/h desde el Suroeste.