Las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana por el temporal de Santa Rosa generaron dudas entre padres, alumnos y docentes sobre la continuidad de las clases este lunes 1° de septiembre.

El Ministerio de Educación de San Juan confirmó que la actividad escolar se desarrollará con normalidad en todos los niveles y turnos, despejando así las inquietudes de la comunidad educativa.

El fenómeno climático, característico de fines de agosto, se manifestó con particular intensidad este año, provocando anegamientos y daños en distintos departamentos de la provincia. Frente a esta situación, se desplegó un operativo interministerial para asistir a las familias afectadas, incluyendo entrega de alimentos, frazadas y materiales de primera necesidad.

A pesar de los inconvenientes ocasionados por las lluvias, desde la cartera educativa aseguraron que las condiciones en las escuelas son adecuadas para retomar las clases sin modificaciones en el calendario escolar.