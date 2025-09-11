El clima en San Juan para este jueves se presenta estable y agradable. Según el pronóstico, el día comenzará con cielo mayormente despejado y temperaturas frescas, en torno a los 7°C durante la mañana, que irán en aumento hacia la tarde.

Con el correr de las horas, podrían aparecer algunas nubes dispersas, aunque no se esperan precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 25°C, generando un ambiente templado ideal para disfrutar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur durante la madrugada y la mañana, con intensidades leves de entre 7 y 22 km/h. Hacia la tarde, rotará al sector norte, manteniéndose con similares características y sin generar complicaciones para la circulación en la ciudad.