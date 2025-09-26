Después del Zonda, el viento sur alcanzó una velocidad impresionante

Las alertas por viento Zonda y Sur realizadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se cumplieron en la tarde sanjuanina. El temporal llegó con ráfagas que alcanzaron casi los 90 kilómetros por hora, según mostró el Departamento de Bomberos Voluntarios de Pocito.

Agustín Moya, jefe del departamento de Bomberos Voluntarios de Pocito, mostró en imágenes la medición de la velocidad del viento. El registro fue de 84.,27 kilómetros por hora.

Viento Zonda en Iglesia

El departamento de Iglesia vivió este jueves una jornada complicada por los fuertes vientos que azotaron la zona desde el mediodía. Según informó el periodista local Javier Barrionuevo, las ráfagas alcanzaron más de 70 km/h en la zona de alta montaña, a la altura de la mina Veladero, mientras que en Rodeo superaron los 50 km/h.

Viento Sur en Media Agua

El departamento de Sarmiento se vio afectado este viernes 26 de septiembre por un temporal de viento de gran intensidad, que comenzó a sentirse con fuerza sobre las 19:20 en la localidad de Media Agua, según informó el corresponsal de Canal 13.

“Ha llegado con una intensidad impresionante el viento a Media Agua”, señaló el periodista, quien también indicó que la localidad sufrió cortes en el suministro eléctrico y pérdida de conexión a Internet, complicando la comunicación en la zona.

El temporal generó alarma entre los vecinos, quienes debieron resguardarse mientras se registraban ráfagas que afectaron árboles, cables y estructuras livianas. Las autoridades locales y los equipos de emergencia permanecen en alerta para atender posibles incidentes y restablecer los servicios afectados.

