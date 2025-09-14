Después del Zonda, el viento Sur se hará presente en San Juan

Este domingo 14 de septiembre, San Juan vivirá una jornada marcada por un cambio climático importante luego de la presencia del viento Zonda en días anteriores. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que durante esta jornada se hará presente el viento Sur, lo que traerá un descenso paulatino en la temperatura.

Durante la mañana el cielo se mantendrá algo nublado, con temperaturas mínimas en torno a los 12°C y ráfagas del sector Sur que se harán sentir entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde, el panorama será similar: nubosidad parcial, máximas que alcanzarán los 23°C y viento predominante del sudeste.

Ya en la noche, el pronóstico indica que persistirán las nubes, con una mínima de 18°C y circulación de viento desde el Sur, lo que confirma el cambio de masa de aire en la provincia. Este ingreso de aire más fresco anticipa un inicio de semana con temperaturas más bajas, ya que el lunes se espera una mínima de 9°C, aunque con máximas todavía agradables de 23°C.

Mirá el pronóstico extendido a toda la semana: