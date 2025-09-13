Devoción: el tema que un cantautor sanjuanino le compuso a la Difunta Correa

“Difunta Correa, te entrego mi devoción”, dice una de las estrofas del tema que compuso hace tres años Diego Villegas. Casualmente, la misma edad que la pequeña Pilar, con una historia de vida que inspiró al cantautor a crear una zamba dedicada a la Difunta Correa, un emblema sanjuanino y a quien miles de sanjuaninos y argentinos le piden por milagros diariamente para luego, cumplir su promesa.

“Pilar es una nena que estuvo mucho tiempo en terapia intensiva. Una tarde se acercó Patricio, un vecino y amigo mío, quien es tío de Pilar. Estuvimos charlando sobre ella, incluso se habían hecho cadenas de oración y esos pedidos llegaron a Córdoba, donde le decían la gladiadora”, comenzó a relatar el cantautor.

El tío de Pilar le comentó a Villegas sobre la Difunta Correa, comentándole que le habían pedido ayuda a la Difunta Correa para que la bebé mejorara. “Gracias a Dios, a la virgen y a la Difunta Correa, como digo yo, la nena ya está en perfecto estado de salud”.

“Después de esa charla, mientras regaba en el patio de mi casa, se me vino a la mente la letra y me puse a componer el tema, que va dedicado a aquellos devotos que piden con fe a la Difunta Correa”, dijo Villegas y concluyó cantando unas estrofas:

"Al pie de tus escaleras, arrodillado yo estoy para cumplir mi promesa

del milagro que un día, mamó de tu pecho la gracia de Dios

Difunta Correa, te entrego mi devoción".