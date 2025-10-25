Es sanjuanina, licenciada en comunicación social de la UNSJ, radicada en Buenos Aires desde el 2021 y actualmente encabeza un ambicioso proyecto: contar el lado “B” de los artistas. “Día cero” es el podcast que la sanjuanina Mariana Cano lleva adelante y en donde, a través de una charla descontracturada con sus invitados, busca que los que consumen redes sociales puedan ver la otra cara de los artistas, fuera de la “vida perfecta”. En diálogo con Canal 13 San Juan, comentó cómo se le ocurrió el proyecto.

Cano comenzó relatando que Día Cero “surgió de las ganas de ver ese lado B de lo que se muestra en las redes sociales. La idea es entrevistar, hablar con diferentes personas sobre cómo llegaron a donde están y cómo fue el camino recorrido”.

El puntapié de la charla es un objeto con algún valor sentimental de los entrevistados, que sirva como un “bajar a tierra y no solo mostrar lo exitoso de uno, mostrar que no todo es bueno, que no todo es como te lo muestran en redes sociales", expresó.

“Hay cuatro capítulos disponibles. El primero de ellos es con Camila Valero, que es periodista internacional. El segundo es con Paz Carrara, quien es cantante cordobesa. En el tercer capítulo aparece un sanjuanino Martín Rodríguez, actor que aparece en la serie En el Barro. El último es con Franco Rizzaro que también es cantante”, mencionó.

Por último, habló sobre su vida personal. Cano comentó que su familia vive en Pocito y ella vuelve constantemente a visitar su tierra. “Soy recibida en comunicación social de la UNSJ y la idea de venirme a Buenos Aires fue hace cuatro años y fue en pocas palabras un piletazo”.

Con paso en algunos medios sanjuaninos como Diario de Cuyo, 0264 Noticias y Radio Universidad, la sanjuanina actualmete trabaja en Filo News, un medio de comunicación que tiene un gran potencial en redes sociales y cuenta con 1.300.000 seguidores en Instagram.