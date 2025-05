Día de la Esclerosis Múltiple: cómo es vivir con la enfermedad que afecta el sistema nervioso

En el marco del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, pacientes sanjuaninas compartieron sus historias para dar a conocer esta enfermedad neurológica que afecta de manera distinta a cada persona y que muchas veces es difícil de diagnosticar.

Claudia Olivares, diagnosticada hace tres años, contó que en su caso el primer gran signo fue cuando se le paralizó el lado izquierdo del cuerpo. “Antes de eso, ya había tenido algunos síntomas, pero uno los disfraza. Tenía dolor, me tomaba un analgésico y seguía. Hasta que un día ya no pude caminar”, recordó.

La esclerosis múltiple es conocida como "la enfermedad de las mil caras" porque no se manifiesta de la misma forma en todos los pacientes. “Yo puedo tener problemas motores, y otra persona con la misma enfermedad puede no tener ningún síntoma visible. Es muy variable”, explicó Marcela Vidable, otra paciente sanjuanina.

El diagnóstico, en muchos casos, no es inmediato. “Fui a la guardia varias veces, pero los análisis salían bien. Cuando me hice una resonancia y fui al neurólogo, ahí me confirmaron que era esclerosis múltiple”, relató Olivares.

Ambas coincidieron en la importancia de contar con espacios para hablar de la enfermedad y ayudar a otras personas a identificar los síntomas. “Poder visibilizar esto es clave. Nos ayuda a nosotras y también puede ayudar a otros a llegar antes al diagnóstico”, subrayó Vidable.

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que puede generar síntomas motores, sensoriales, visuales o cognitivos, entre otros. Aunque no tiene cura, el tratamiento temprano y adecuado puede mejorar notablemente la calidad de vida de quienes la padecen.