El Espacio San Juan se encuentra listo para celebrar el Día de la Madre, una fecha clave que se conmemora el próximo domingo 19 de octubre. A pesar del feriado por el Día de la Diversidad Cultural, el centro comercial mantuvo sus puertas abiertas, permitiendo que las familias comenzaran a buscar el "mejor regalo para quienes dan todo por nosotros", como reportó el móvil de Canal 13 durante su recorrido por las instalaciones.

Joyas y descuentos

Los locales del Espacio San Juan han adaptado sus horarios y ofertas para esta celebración. El público ya está acudiendo al centro comercial, buscando el obsequio perfecto. "Algunos están comprando anticipado porque manifiestan que no les gusta andar a las apuradas a último momento, pero hay otros que llegan y averiguan", comentó personal de uno de los locales.

En particular, joyerías como Ana Allende están atrayendo a una clientela diversa, que incluye tanto a esposos como a hijos que planifican sus compras. En materia de bijouterie y relojería, lo más demandado es la plata, el oro, el cristal y las perlas, siendo el arito y la pulsera la recomendación principal para la fecha.

Los comercios ofrecen precios variados y muchos descuentos, incentivando las compras anticipadas. Se aplican descuentos especiales "si se compra en cantidad" y se ofrecen facilidades de pago tentadoras:

Cuotas sin interés: Disponibilidad de tres y seis pagos sin interés.

Promociones bancarias: Descuentos que alcanzan hasta el 30% con cuentas bancarias seleccionadas.

Transferencias: Descuentos adicionales al pagar con transferencias.

Horarios extendidos y ambiente festivo

Otros locales dentro del Espacio San Juan también se sumaron a la atmósfera festiva. Desde principios de octubre, han decorado sus vidrieras con carteles de "Feliz Día de la Madre" y han lanzado sus promociones exclusivas.

Para facilitar las compras, el horario de atención del Espacio San Juan es continuo, de 10:00 a 22:00 todos los días, permitiendo a los clientes aprovechar al máximo las ofertas y encontrar el regalo ideal.