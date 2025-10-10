Día de la Madre en Espacio San Juan: el mejor regalo para quienes siempre lo dan todo
Los locales del famoso shopping sanjuanino ya lucen promociones para quienes deben y quieren quedar bien en la importante fecha.
El Espacio San Juan se encuentra listo para celebrar el Día de la Madre, una fecha clave que se conmemora el próximo domingo 19 de octubre. A pesar del feriado por el Día de la Diversidad Cultural, el centro comercial mantuvo sus puertas abiertas, permitiendo que las familias comenzaran a buscar el "mejor regalo para quienes dan todo por nosotros", como reportó el móvil de Canal 13 durante su recorrido por las instalaciones.
Joyas y descuentos
Los locales del Espacio San Juan han adaptado sus horarios y ofertas para esta celebración. El público ya está acudiendo al centro comercial, buscando el obsequio perfecto. "Algunos están comprando anticipado porque manifiestan que no les gusta andar a las apuradas a último momento, pero hay otros que llegan y averiguan", comentó personal de uno de los locales.
En particular, joyerías como Ana Allende están atrayendo a una clientela diversa, que incluye tanto a esposos como a hijos que planifican sus compras. En materia de bijouterie y relojería, lo más demandado es la plata, el oro, el cristal y las perlas, siendo el arito y la pulsera la recomendación principal para la fecha.
Los comercios ofrecen precios variados y muchos descuentos, incentivando las compras anticipadas. Se aplican descuentos especiales "si se compra en cantidad" y se ofrecen facilidades de pago tentadoras:
Cuotas sin interés: Disponibilidad de tres y seis pagos sin interés.
Promociones bancarias: Descuentos que alcanzan hasta el 30% con cuentas bancarias seleccionadas.
Transferencias: Descuentos adicionales al pagar con transferencias.
Horarios extendidos y ambiente festivo
Otros locales dentro del Espacio San Juan también se sumaron a la atmósfera festiva. Desde principios de octubre, han decorado sus vidrieras con carteles de "Feliz Día de la Madre" y han lanzado sus promociones exclusivas.
Para facilitar las compras, el horario de atención del Espacio San Juan es continuo, de 10:00 a 22:00 todos los días, permitiendo a los clientes aprovechar al máximo las ofertas y encontrar el regalo ideal.