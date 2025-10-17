Día de la Madre en San Juan: ¿asado bajo techo o al aire libre?

El viernes en San Juan cierra con viento Sur, con una temperatura de 20.8º a las 20 horas y la confirmación por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que la jornada no terminá con lluvia. Además, el organismo nacional informó el pronóstico extendido para el fin de semana, datos que son de vital importancia para los sanjuaninos que están organizando los festejos del Día de la Madre.

Según informó el SMN el sábado el cielo irá de parcialmente a mayormente nublado, la probabilidad de precipitaciones es solo del 10% y el viento llegará desde el Suroeste en la mañana y en la tarde y noche desde el Norte. La temperatura oscilará entre los 13º y los 28º.

El domingo, en que el país celebrará el Día de la Madre, San Juan tendrá una jornada con 14º de mínima y 30º de máxima, por lo que el calor será el protagonista. En cuanto al cielo, permanecerá mayormente nublado y el viento predominará desde el Norte, con ráfagas de hasta 31 kilómetros por hora.

El lunes, ya entrando en la recta final de octubre, la mínima y máxima oscilarán entre los 16º y los 31º, por lo que el termómetro no solo no cederá, sino que subirá un grado.

Ferias del Día de la Madre

A pocos días del festejo del Día de la Madre, emprendedores y artesanos se están organizando para realizar ferias de regalos, sorpresas y precios especiales.

En distintos puntos de la provincia, los hacedores exhibirán sus creaciones especiales para homenajear a mamá.

El recorrido comienza el viernes 17 de octubre, los jardines del Auditorio Juan Victoria esperan al público con “Feria and.arte” a partir de las 18 hasta las 00 horas para disfrutar de stands de diseñadores, artesanos y food trucks.

El sábado 18, será el turno de “La Lolita”, de 17.30 a 22.30 también en los espacios verdes del Juan Victoria con entrada libre y gratuita.