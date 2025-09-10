Este martes 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una problemática que interpela a los sistemas de salud y a la sociedad en su conjunto. En este marco, la psiquiatra sanjuanina Laura Tamarit destacó que “lo más importante es mirarnos; a partir de que miramos al otro nos damos cuenta de los cambios”.

La especialista explicó que los intentos de suicidio son multicausales y que no existe una sola razón que lleve a una persona a tomar la decisión. “Si no entendemos que a todos nos puede pasar, estamos en un problema”, advirtió Tamarit, quien recalcó que el acompañamiento social y comunitario es fundamental.

También señaló que “tener un intento previo aumenta la posibilidad de un nuevo episodio, por eso son esenciales las intervenciones tempranas”. En este sentido, resaltó que hay procedimientos médicos y psicológicos que buscan prevenir tanto los intentos como el efecto que estos generan en las familias.

La psiquiatra pidió un abordaje responsable del tema, incluso en los entornos digitales. “Hablar del suicidio sin cuidado, para tirárselo a la era digital, sería muy cruel”, expresó. Además, sostuvo que el trabajo en salud mental incluye el abordaje de las adicciones y de la soledad social, factores que muchas veces inciden en la vida de las personas.

Finalmente, Tamarit subrayó que “cada caso es individual y diferente” y que no siempre depende solo de la atención psicológica, sino también del contexto social en el que se encuentra la persona.