Este martes 1 de julio se celebra el Día del Arquitecto. En este contexto, Diario 13 dialogó con el arquitecto Jorge Cocinero, quien ofreció una mirada crítica sobre la situación actual del sector y la importancia de recuperar la conciencia histórica a través de la arquitectura.

Uno de los temas que abordó Cocinero fue la destrucción del patrimonio arquitectónico en favor de nuevas edificaciones. Sobre ello, expresó una profunda preocupación: “Cuando alguien decide destruir parte de nuestra historia, es porque nunca la reconoció". Además sumó: "Y eso pasa cuando no se tuvo, como sucede en otras ciudades, la experiencia de vivir rodeados de historia a través de la arquitectura”.

“El problema es que cuando algo no se reconoce, se lo descarta: es viejo, no sirve, hay que tirarlo. Pero el ciclo que no se ha cumplido es el del reconocimiento. Ahí es donde el gobierno debe actuar de forma estricta, en la recuperación permanente del patrimonio”, advirtió.

Con énfasis, el arquitecto afirmó: “Quienes solo se dedican a destruir, nos están dejando sin historia. Y en eso tenemos que estar muy presentes, con una mirada constructiva. A través de la arquitectura uno puede ver la historia de una comunidad”.

En este punto, destacó el rol de la educación como herramienta para revertir esta falta de valoración. “Esa historia que se cuenta a través de los edificios debe ser trasladada a quienes están aprendiendo desde chicos", mencionó. "Necesitamos una base fuerte desde las escuelas, incorporando la enseñanza del valor patrimonial. Es más fácil formar a un niño que a un adulto, y ahí es donde tenemos que poner el acento”, expresó el profesional.

Al hablar sobre el presente laboral de los arquitectos, señaló: “Yo creo que esto va muy de la mano con la economía”. Tras ello sostuvo: “La economía de un país está directamente relacionada con el ingreso de sus ciudadanos y con su poder de ahorro. Sin ese poder, es muy difícil que se produzca el trabajo que requiere un arquitecto”.

Desde su experiencia, explicó que esta realidad impacta tanto en el ámbito privado como en el público. “Si lo analizamos desde lo micro, una familia que quiere construir una vivienda depende de sus ingresos. Y si esos ingresos no mejoran, nosotros nos vemos totalmente perjudicados porque simplemente no hay trabajo", dijo en un primer tramo de analisis. Además incorporó: "En la parte macro, creo que también está faltando decisión política para que el gobierno provincial invierta en el talento que puede aportar un arquitecto”, afirmó.

En ese sentido, remarcó: “Me refiero especialmente a la generación de concursos para proyectos de barrios, edificios públicos o instituciones. Eso no solo mejora la calidad arquitectónica de la provincia, sino que también incentiva y promueve el desarrollo de nuestra profesión”.