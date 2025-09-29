En el marco del Día Mundial del Corazón, el móvil de Canal 13 salió a las calles de la ciudad para conocer la percepción de los vecinos sobre el cuidado cardiovascular y la importancia de la reanimación cardiopulmonar (RCP).

La primera entrevistada fue Patricia, quien confesó que desconocía la fecha conmemorativa: “No, la verdad que no lo sabía. Me estoy enterando por ustedes y me parece bien, todo lo que sea para colaborar con el tema de la salud, bienvenido sea”.

Consultada sobre sus propios controles médicos, admitió: “Sinceramente, no. Tengo algo de conocimiento sobre la maniobra de RCP, pero nunca la practiqué. Sé más o menos cómo es y entiendo que es importante aprenderla, porque puede salvar vidas”.

Patricia también reveló que tiene antecedentes de problemas cardíacos en su familia: “Sé lo importante que es y debería ser obligatorio que todos podamos ofrecer esa ayuda en un momento de necesidad extrema”.

La recorrida continuó con Vanesa, docente de nivel primario, quien aseguró estar informada sobre las maniobras básicas de primeros auxilios. “Sé hacer RCP porque soy maestra y lo hemos practicado. No estaba al tanto de la medida del Gobierno provincial de incluir cursos de RCP en las escuelas secundarias, pero me parece excelente”, dijo

Sobre el cuidado personal, destacó: “Hago ejercicio, que es clave para cuidar el corazón. Además, los cursos son gratuitos, así que todos deberíamos aprovecharlos. Son útiles en cualquier evento: en la escuela, la calle o actividades sociales”.

Por su parte, Yolanda, mientras esperaba el colectivo, señaló que procura mantener hábitos saludables: “Trato de cuidarme, hago caminatas y me hago controles. No conozco la maniobra de RCP, pero me gustaría aprenderla. Nunca se sabe cuándo podemos necesitarla para ayudar a alguien”.

Cabe mencionar que los especialistas remarcan que cada minuto que pasa una persona con un paro cardiorrespiratorio sin recibir RCP, disminuyen en un 10% sus probabilidades de sobrevivir.