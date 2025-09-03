Cada 3 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Ferretero, fecha que conmemora la fundación de la Cámara Argentina de Ferreterías, Bazares y Afines en 1905. En este marco, Canal 13 dialogó con Juan Janavel, comerciante sanjuanino e integrante del sector, quien compartió su mirada sobre la actualidad de las ferreterías y los desafíos que enfrentan.

“Son más de 120 años de historia, es una fecha muy importante para nosotros”, destacó Janavel. Y agregó: “El sector está funcionando, gracias a Dios, aunque no como todos quisiéramos. Los ferreteros somos comerciantes de alma y la mayoría en San Juan proviene de familias con larga trayectoria en el rubro”.

Sobre la situación actual, reconoció que las ventas han sido fluctuantes: “Vamos como el clima, una de cal y una de arena. Hemos tenido complicaciones por la caída de la obra pública, pero siempre buscamos salir adelante y sostener el trabajo”.

Janavel explicó que dentro de la cámara existen dos realidades distintas: las ferreterías de barrio y los grandes salones. “El ferretero de barrio es fundamental porque resuelve problemas urgentes de la gente, desde un cuerito hasta una pintura. En cambio, las grandes ferreterías se enfocan en ventas mayoristas o a empresas constructoras”, detalló.

El comerciante también recordó el rol clave del sector durante la pandemia: “Al ser considerados un comercio esencial, crecimos mucho porque la gente nos necesitaba de manera inmediata. El desafío ahora es lograr sustentabilidad y seguir creciendo”.

En relación a las últimas lluvias que afectaron a la provincia, señaló que el rubro también responde a esas demandas: “Se ha vendido material de mantenimiento, aunque nada comparado con lo que pasó en diciembre de 2022, cuando la piedra destrozó techos y membranas. En ese momento, el movimiento fue enorme”.

Janavel remarcó la importancia de nuevos materiales en el mercado: “Hoy la membrana tradicional compite con pinturas fibradas y membranas líquidas. Todo depende de la calidad y del mantenimiento que cada familia realice en su casa”.

Finalmente, llamó la atención sobre la necesidad de mantener en buen estado los hogares: “Nadie limpia los tanques de agua, las canaletas o los desagües, y eso es clave. Siempre recalco que el mantenimiento es fundamental para evitar problemas mayores”.