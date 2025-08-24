Día del Lector: jóvenes sanjuaninas analizaron el auge de la lectura digital frente al libro físico

Este 24 de agosto, en distintos rincones del mundo, los amantes de la lectura celebran su día. Para algunos, leer puede ser un pasatiempo tranquilo; para otros, representa una vía de escape, una compañía constante y su principal fuente de entretenimiento.

Con el paso del tiempo, el hábito lector se ha transformado. Si antes predominaba el libro físico como único formato, hoy las opciones digitales —como Kindle u otras plataformas— se han vuelto cotidianas, ofreciendo alternativas más económicas y accesibles.

Diario 13 dialogó con cuatro jóvenes sanjuaninas de la comunidad bookfluencer —Romina (@romi.y.sus.libros), Cinthia (booksbycintia_), Fernanda (@ferentrelibros) y Victoria (@utopiaenpalabras)—, quienes compartieron sus experiencias y percepciones sobre esta tendencia.

Romi considera que, más que reemplazar, la lectura digital complementa la experiencia: “No creo que haya tomado mayor posición que el libro físico, pero sí ha ganado mucho terreno". En la misma línea aludió "Hoy muchos lectores optan por lo digital y eso abrió el debate de si el libro en papel desaparecería. Sin embargo, el formato físico sigue siendo el favorito de muchos. En mi caso, uso lo digital para decidir si un libro vale la pena comprarlo después”.

En esta línea Fernanda señaló: “Creo que el kindle o leer en digital en general ahora es mucho más accesible que los libros en físico. El Kindle sale caro y es una inversión, así que de eso no estoy tan segura”. Tras ello mencionó “De la lectura digital en general, sí. Los libros en físico salen cada vez más caros y se están volviendo un verdadero lujo. Y es una lástima que mucha gente se quede por fuera de la literatura por no poder acceder”.

Cinthia, en cambio, cree que lo digital ofrece más ventajas: “Sí, tiene más beneficios a su favor, sobre todo en la situación actual”. Victoria apunta directamente a lo económico: “Para mí el costo es lo fundamental. Hubo aumentos y eso redujo mucho la posibilidad de comprar en físico”.

Consultadas sobre si el aumento en los precios las llevó a reducir compras en papel, la respuesta fue unánime. “Por supuesto". Romina sumó "Leer siempre fue un privilegio y antes solía comprar varios libros, pero la situación económica actual me llevó a reducirlo al mínimo. Ahora recurro a ejemplares de segunda mano o los que venden en los puestos de diarios”.

Cinthia coincide:“Es un gasto que ya casi no me puedo permitir, por eso leo más en digital”. En la misma línea Fernanda señaló “Ya no estoy comprando libros directamente. Me estoy enfocando en leer todo lo que tengo en mi casa, porque con lo que sale un libro puedo comprar otras cosas que son de primera urgencia”. Y con risas sumó: “Aunque me duele decirlo, un libro no es de necesidad básica”

Entre los beneficios, Romi destaca la practicidad: “Leer un libro para saber si me va a gustar antes de comprarlo es la principal ventaja. Además, puedo leer en cualquier momento y lugar. Es más difícil hacerlo con un libro físico a las tres de la mañana o leer cierto género en el transporte público. Con lo digital, tengo todos los títulos a mano y puedo variar lo que leo”.

Para Victoria, la falta de espacio físico también pesa: “Ahorrás lugar, podés modificar el tamaño de la letra, cambiar el fondo de lectura y buscar vocabulario de forma inmediata”.

Cinthia resalta la accesibilidad: “Es más económico, más cómodo y agiliza la lectura”. Fernanda, explicó que “La lectura en digital es accesible y en ciertos dispositivos (Kindle, por ejemplo) no te daña la vista”. A la vez mencionó “Es mucho más fácil llevar a cualquier lugar libros digitales (porque lo llevas en el celular o en el Kindle) que cargar con varios libros físicos”. Por ello añadió “Y, algo muy personal que me pasa, es que siempre que leo en digital leo mucho más rápido y más variado”.

El fenómeno bookfluencer

Las tres forman parte de la comunidad bookfluencer, integrada por personas que generan contenido en redes sociales sobre libros. Allí comparten reseñas, hábitos de lectura, juegos literarios y momentos favoritos. Algunas incluso reciben ejemplares de editoriales o autores para leer y promocionar.

En un contexto donde el libro físico sigue siendo un tesoro y lo digital gana cada vez más adeptos, el Día del Lector invita a reflexionar sobre cómo cambian los hábitos, pero no el amor por las historias.