El próximo domingo 17 de agosto en Argentina se vivirá una nueva jornada del Día del Niño. Esta fecha es muy importante para el comercio, debido a que miles de personas se acercan a los locales para buscar un regalo para los más pequeños. En ese sentido, en San Juan, los negocios abrirán sus puertas normalmente el próximo viernes a pesar del feriado.

Esta jornada es de suma importancia para los integrantes del sector, ya que es una época del año en la que las ventas crecen un poco. Si bien no llega al nivel de días fuertes como el Día de la Madre, sí es una celebración que eleva la cantidad de compras.

Por este motivo, desde el comercio sanjuanino confirmaron que atenderán al público con horario partido. Los locales abrirán sus puertas en la mañana de 09:00 a 13:00 y ya por la tarde, a partir de las 17:00 hasta las 21:00.

Cabe destacar que las dudas respecto a la apertura de los comercios tenían que ver con el feriado. Al caer el día domingo 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín), el Gobierno Nacional estableció un feriado con fines turísticos el viernes 15 de agosto. Sin embargo, esto no alterará la atención.