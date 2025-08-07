La Fundación Solydar, con el apoyo de Canal 13 San Juan desde la difusión, lanzó una colecta solidaria para celebrar el Día del Niño junto a más de 300 chicos. La propuesta invita a la comunidad a donar juguetes, golosinas y galletas, que serán parte del gran festejo que se realizará el próximo 21 de agosto desde las 14 horas en la Escuela Albergue “Casa del Niño” de Valle Fértil.

Las donaciones se pueden acercar hasta el 20 de agosto, todos los días de 9 a 20 horas, en la sede de la fundación, ubicada en Mariano Moreno 370 Sur, Rivadavia.

La Escuela Albergue “Casa del Niño” está ubicada en el corazón de San Agustín, Valle Fértil, y es la única institución en San Juan que alberga a estudiantes de nivel primario, secundario y terciario.

Más de 112 niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 21 años viven allí de lunes a viernes, compartiendo no solo las aulas, sino también dormitorios, talleres, comidas y momentos que construyen una verdadera comunidad.

Los estudiantes llegan desde parajes rurales y localidades aisladas, como Sierras de Elizondo, Riveros, Chávez, La Junta, Los Bretes, La Majadita, Baldes de Chucuma, Astica, Usno, Baldecitos, Baldes del Rosario y Chilcas, entre otros. Incluso hay jóvenes provenientes de La Torre, en la provincia de La Rioja.

“Cada rincón de la escuela es testigo de historias de esfuerzo, vocación y superación. Hay una entrega diaria por parte de los docentes, directivos y alumnos que conmueve”, destacaron desde la fundación.

El objetivo de la colecta es llevar alegría y momentos inolvidables a chicos y chicas que viven realidades complejas, muchas veces alejadas de las posibilidades de un festejo como los que se dan en las ciudades.

Por eso, Fundación Solydar convocó a todos los sanjuaninos a sumarse con lo que puedan: un juguete nuevo o en buen estado, golosinas, galletas o incluso ayudando a difundir la campaña.

Para colaborar o recibir más información, los interesados pueden dirigirse a la sede de la Fundación o comunicarse a través de sus redes sociales oficiales.