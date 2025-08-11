Día del Niño a las llamas: el asado para más de 100 chicos

El reconocido chef sanjuanino Pablo Tejada, junto al comedor Corazones Contentos, organizaron un almuerzo solidario para más de 100 niños del barrio 2 de Abril. La iniciativa, que se llevó a cabo en la casa de la familia Aciar, buscó ofrecer una experiencia gastronómica diferente a los habituales encuentros de merienda.

En lugar del tradicional chocolate, Tejada y su equipo de Tridente Eventos prepararon un menú especial: carne a las llamas. Los niños disfrutaron de sánguches de carne, acompañados de gaseosas y alfajores de postre, todo donado por diferentes colaboradores. "Los chicos la pasaron muy bien y pedían que se repitiera esa acción", comentó el chef.

Responsabilidad social y empatía

Tejada, uno de los chefs más conocidos de la provincia, destacó la importancia de la Responsabilidad Social de un Emprendedor (RSE). "Todos tenemos que tener una RSE para poder devolverle a la comunidad y generar fidelidad a través de la solidaridad con la gente", afirmó. Para él, estas acciones son una forma de retribuir la confianza de sus clientes y de contagiar valores positivos.

El chef también subrayó el valor de estas iniciativas para los emprendedores, ya que les permiten "ver otra realidad que tienen otros sanjuaninos", fomentando así la empatía. Aunque su participación fue clave, Tejada quiso reconocer el esfuerzo de la familia Aciar, a quienes atribuyó el mérito principal por su constante ayuda a los niños del barrio.

Próxima parada: Caucete

La labor solidaria de Tejada no se detiene. El próximo 16 de agosto, junto a otros colegas y en colaboración con el emprendimiento La Huerta del Tata, cocinará en el comedor La Soñada, ubicado en La Difunta Correa, para celebrar el Día del Niño.