Cada 13 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Psicólogo, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental en la vida cotidiana. En diálogo con Compacto 13, la licenciada Gema Galván, del Colegio de Psicólogos de San Juan, destacó el creciente interés social por el cuidado emocional y los avances en la desestigmatización de la terapia.

“Todos somos posibles usuarios del área. No necesariamente tengo que estar enfermo para acudir al servicio de psicología”, remarcó Galván, quien subrayó que la consulta psicológica “no debe asociarse a la locura, sino a la prevención, el acompañamiento y el bienestar”.

La profesional explicó que, tras la pandemia, se produjo un cambio cultural profundo: “La pandemia incrementó mucho más las consultas, incluyendo a los varones. Hoy es más común ver hombres que se animan a expresar sus emociones y a buscar ayuda profesional”.

Asimismo, indicó que ha crecido notablemente la demanda de terapias de pareja y familiares, lo que refleja “un cambio en la concepción de los problemas” y una mayor comprensión de que la salud mental abarca vínculos, emociones y dinámicas cotidianas.

Galván insistió en la importancia de la concientización temprana: “No hay que esperar a que los problemas nos agobien. Hay que trabajar desde la prevención y la educación emocional”.

Sobre el acceso al servicio, la licenciada aclaró que “se puede acceder a la salud mental tanto desde el sector público como el privado”, aunque reconoció que existen demoras en el sistema estatal. “La parte privada viene sosteniendo esta alta demanda”, señaló.

También se refirió a la valoración del trabajo profesional y a la estructura de honorarios en el área: “En nuestra profesión se la tilda como una intervención cara, pero nuestra tarea no empieza ni termina en el consultorio. Nos comunicamos con las familias, las escuelas y los lugares de trabajo de los pacientes. Es un abordaje integral”.

En ese sentido, explicó que los precios de las consultas “están regulados en función de lo que conlleva ejercer” y que el Colegio de Psicólogos mantiene convenios con obras sociales, aunque buscan mejorar las condiciones. “Estamos tratando de que las obras sociales lleguen a nuestro mínimo sugerido, sobre todo teniendo en cuenta que el profesional cobra recién a los 60 días. Estamos en vías de cerrar nuevos convenios con nuevos valores”, adelantó.

Finalmente, Galván dejó un mensaje claro para quienes estén considerando comenzar una terapia:

“Si vamos a elegir, elijamos un profesional habilitado. El valor de la terapia no es solo económico, sino también ético y humano. Consultar no significa estar loco; significa cuidar de uno mismo.”