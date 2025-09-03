Día del Submarinista: la madre de un tripulante del ARA San Juan denunció el abandono de la causa

En el marco del Día del Submarinista, Luisa Rodríguez, madre de Ricardo Gabriel Alfaro uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, recordó a su hijo y expresó su dolor por la falta de respuestas judiciales. “La causa está encajonada y paralizada, no hay avances al respecto”, afirmó.

Rodríguez aseguró que nunca imaginó que la carrera naval de su hijo, iniciada a los 18 años, terminaría en la tragedia de 2017. “No tengo esperanzas de que se pueda esclarecer la causa del hundimiento”, expresó con pesar.

La madre del submarinista también denunció la ausencia de voluntad política para investigar en profundidad lo ocurrido. “El gobierno jamás colaboró, ni el anterior, ni el actual. Nos abandonaron totalmente”, señaló. Incluso manifestó dudas sobre la autenticidad de las imágenes y videos presentados tras el hallazgo de la nave.

Alfaro provenía de una familia de tradición militar, con tíos combatientes en Malvinas, y eligió la Armada como proyecto de vida. Su madre lo recordó como un joven estudioso, inquieto y comprometido con la patria.

Rodríguez subrayó que, además del dolor de las familias, la falta de avances implica que 44 víctimas quedaron sin justicia, junto a esposas e hijos que siguen esperando respuestas.