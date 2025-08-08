Día Internacional de Orgasmo: cuáles son los beneficios para la salud

En el marco del Día Internacional del Orgasmo, la ginecóloga Cecilia Pascual habló en el programa Mira Quien Habla y dijo que: “el orgasmo reduce el estrés, mejora los dolores menstruales y también el insomnio, lo que ayuda a tener mejor calidad de sueño”. La especialista resaltó además que hablar de placer sexual es un tema de salud y un derecho.

Pascual explicó que el orgasmo genera una mejor relación con uno mismo y una conexión con el otro. Subrayó la importancia de conocer el cuerpo y cuidar el suelo pélvico, que participa en las contracciones durante el orgasmo y contribuye a mejorar funciones como la micción y la defecación.

“La masturbación también sirve como ejercicio para fortalecer el suelo pélvico”, agregó, y remarcó que el clítoris es un órgano funcional que sólo está para darnos placer.

En cuanto a la insatisfacción femenina, la ginecóloga afirmó que “una de las causas por las cuales las mujeres presentan mayor insatisfacción es el fingir el orgasmo”, lo que provoca encuentros sexuales poco placenteros porque “no se puede expresar lo que realmente se quiere", dijo.

“No debemos fingir nada”, enfatizó, y destacó que “no hay que llegar a un punto como una meta, sino disfrutar todo el recorrido”, ya que el deseo comienza en el cerebro y se manifiesta en la comunicación, las miradas, las caricias y los besos.

Pascual señaló que, pese a la exposición en redes sociales, “el tema del orgasmo femenino sigue siendo tabú” y que es fundamental divulgarlo para que se lo vea como un aspecto clave de la salud integral.