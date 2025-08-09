El 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Gato, una jornada instaurada en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal con el objetivo de visibilizar el cuidado y la importancia de los felinos. Según explicó el veterinario Pirata Olivares, la fecha coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio norte, un período clave por ser la época de reproducción.

Olivares recordó que los gatos, a diferencia de los perros, son más independientes y pueden regular su alimentación si tienen comida disponible. “Al gato lo podés dejar más tiempo solo en casa si está feliz y cómodo. Nosotros queremos más al gato de lo que ellos nos quieren a nosotros”, comentó entre risas.

En cuanto a su comportamiento, señaló que los felinos brindan cariño cuando lo desean y no dudan en mostrar su carácter. También remarcó que soportan bien las bajas temperaturas, pero requieren especial cuidado ante el calor.

Sobre los aspectos sanitarios, el veterinario recomendó que lo primero es desparasitarlos, y a partir de los dos meses de vida iniciar el esquema de vacunación. Además, aclaró que, aunque los gatos deciden cuándo salir, tenerlos vacunados reduce el riesgo de enfermedades.

Olivares subrayó que los gatos son mascotas adorables y una gran compañía, destacando su papel en la zooterapia, ya que el afecto que brindan puede ayudar a reducir el estrés y generar bienestar emocional. “El afecto que te da un animal inspira muchas cosas… abrazar a un gato puede tranquilizarte”, concluyó.