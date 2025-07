En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, especialistas del Hospital Rawson llevaron adelante una jornada de testeos gratuitos en la provincia de San Juan. La campaña se realizó entre el jueves y el viernes en los consultorios externos del nosocomio, con el objetivo de detectar casos activos y promover la prevención de esta enfermedad silenciosa, que en algunos casos puede derivar en complicaciones graves como cirrosis o cáncer de hígado.

“Durante este 2025 se registraron 8 casos de hepatitis B y 16 de hepatitis C en San Juan”, informó la infectóloga Daiana Escudero en diálogo con el móvil de Canal 13 San Juan. A su vez, detalló que no se reportaron casos de hepatitis A en el primer semestre del año. La médica también explicó que, a diferencia de la hepatitis A, los tipos B y C pueden volverse crónicos y provocar daños severos en el hígado si no se detectan a tiempo.

“Generalmente son infecciones asintomáticas. Cuando dan síntomas, la persona puede tener malestar general, dolor abdominal, piel y ojos amarillentos u orina más oscura. En esos casos hay que acudir al médico de inmediato”, explicó Escudero.

Por su parte, la hepatóloga María Victoria Atencio recordó que los testeos se realizan durante todo el año en distintas zonas sanitarias de la provincia: “La idea es facilitar el acceso a este tipo de controles en toda la población”. Además, recordó que la hepatitis A y B se previenen con vacunas incluidas en el calendario nacional y que el virus de hepatitis C sí tiene tratamiento curativo.

En cuanto a la prevención, las especialistas insistieron en mantener buenas prácticas de higiene y cuidado: “Es clave el lavado de manos, la correcta manipulación de alimentos y, en caso de hacerse tatuajes o piercings, acudir a lugares que respeten las medidas de bioseguridad”, señaló Escudero.

En 2024 se habían registrado 13 casos de hepatitis B y 43 de hepatitis C en la provincia. Los datos actuales muestran una leve baja, aunque las autoridades sanitarias advierten que muchas personas no se testean, por lo que los números podrían no reflejar la realidad completa. “Los casos a nivel país se mantienen estables, pero la hepatitis sigue siendo una enfermedad silenciosa que necesita ser visibilizada”, concluyó Atencio.