Durante la mañana de este jueves, el móvil de Canal 13 San Juan visitó la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento para mostrar cómo se conservaba el antiguo buzón colorado, ubicado a pocos metros de la entrada principal del museo.

La visita se realizó en el marco del Día Mundial del Correo, que se celebró este 9 de octubre, una fecha instaurada por la Unión Postal Universal (UPU) en 1969 para conmemorar la creación del organismo en 1874. La jornada buscó destacar la importancia del correo y reconocer el trabajo de quienes hicieron posible la comunicación a lo largo del tiempo.

En el recorrido, se recordó que el buzón colorado dio origen al nombre “La Esquina Colorada”, ya que antiguamente existía uno similar en esa zona de la ciudad. Según los registros, en 1895 comenzaron a colocarse los primeros buzones en San Juan, marcando un cambio en la manera de enviar y recibir correspondencia.

Domingo Faustino Sarmiento fue un gran usuario del servicio postal. Se sabe que utilizaba con frecuencia postales y cartas para mantenerse en contacto con personalidades y familiares, aprovechando el correo como herramienta de intercambio cultural y educativo.

La nota también recordó que, tras la tragedia del terremoto de 1944, la ciudad de San Juan atravesó un proceso de reconstrucción, y en 1953 se inauguró un nuevo edificio del correo central, símbolo del resurgimiento de las comunicaciones en la provincia.