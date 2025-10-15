Día Mundial del lavado de manos: ¿los sanjuaninos tienen incorporado el hábito?

Cada 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2008 con el objetivo de fomentar hábitos de higiene que prevengan enfermedades infecciosas y respiratorias. En ese marco, un móvil de Canal 13 San Juan salió a las calles para conocer qué tanto saben los sanjuaninos sobre esta práctica que, según los especialistas, puede salvar vidas.

El equipo periodístico se ubicó en una parada de colectivos frente al Centro Cívico, donde dialogó con vecinos que esperaban el transporte. Aunque muchos desconocían la existencia de esta fecha, coincidieron en la importancia del lavado frecuente de manos, especialmente después de estar en espacios públicos o en contacto con superficies compartidas.

“No sabía que existía un día especial, pero sí me lavo las manos frecuentemente. Cuando llego a casa o después de tocar cosas en la calle, siempre lo hago”, comentó Santiago, un joven entrevistado en el lugar. Consultado sobre la enseñanza de este hábito a los más chicos, agregó: “Está bueno instalarles desde temprano la costumbre de lavarse las manos, y siempre con jabón”.

Otros jóvenes que esperaban el colectivo también compartieron sus rutinas. “Me lavo las manos antes y después de comer, y cuando llego de la escuela”, dijo uno de ellos, quien remarcó que en su familia esta práctica está bien incorporada. “Sí, mis primos también se lavan muy seguido, con jabón y todo”, agregó entre risas.

Por su parte, una vecina destacó la importancia de inculcar la higiene desde la infancia. “No sabía que hoy era el Día Mundial del Lavado de Manos, pero sí me lavo las manos a cada rato”, contó. “Es una higiene que tiene que ser permanente, sobre todo en los chicos. Los microbios están en todos lados y lavarse ayuda a prevenir enfermedades”, añadió.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que un correcto lavado de manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos puede reducir significativamente la transmisión de enfermedades respiratorias, digestivas y virales.