Día Mundial del RCP: quienes toman los cursos son mayoritariamente, estudiantes, docentes y policías

Los sanjuaninos, sobre todo los más jóvenes, están cada vez más interesados en una práctica que permite salvar vidas. Se trata del RCP y este 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar. En la provincia, desde la Cruz Roja dictan cursos, charlas y capacitaciones para que esta práctica se comparta, se aprenda y ayude a salvar vidas. Uno de los instructores, Juan José Castro, habló con este medio y explicó en qué consiste esta técnica.

Castro mencionó que "tenemos alta cantidad de solicitudes de capacitaciones. Tenemos una lista de escuelas que quieren que vayamos a capacitar y además, hemos estado ayudando en los simulacros de sismos. Es algo muy fácil de aprender que inclusive los niños pueden aprender".

En cuanto a lo primero que hay que saber sobre el RCP, Castro explicó que hay que comprobar que la persona haya perdido la conciencia y su corazón deja de latir. “Lo primero que tenemos que hacer es activar la emergencia médica, es decir, llamar a 107 y avisar que una persona no está respirando. Hay que tener en cuneta que la mayoría de los ataques cardíacos ocurren fuera del hospital, entonces todos tenemos que estar preparados”.

Luego de comprobar que no respira, “colocamos a la persona en un espacio sólido y plano en el piso. Hay que entrecruzar los dedos y el talón de mi mano en el medio del pecho, entre las tetillas. Las compresiones deben ser fuertes y rápidas. Debemos realizar 100 compresiones por minuto, evitando doblar los codos y mantener la espalda recta”, aseguró el profesional. Agregó que hay que tratar de cambiar de persona cada dos minutos para evitar que por la fatiga se realice un mal RCP.

Por último mencionó que, la mayoría de las personas que expresan su deseo de aprender y se inscriben en los cursos son docentes, policías y jóvenes. “Los docentes se inscriben para aprender y porque les suma en los puntajes, mientras que los policías sienten una necesidad de aprender para saber cómo reaccionar ante una situación así en la vía pública”, concluyó Castro.