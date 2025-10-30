En el marco del Día Nacional de la Educación Física, Martín “Pichu” Riveros, reconocido preparador físico sanjuanino, habló con Canal 13 San Juan y reflexionó sobre la importancia de esta disciplina en la formación integral de los jóvenes, como así también en el desarrollo del deporte de alto rendimiento.

“Es un trabajo de alto rendimiento. Tenemos tres programas y se trabaja desde las escuelas de iniciación deportiva”, explicó Riveros, quien también forma parte de los programas provinciales de detección y acompañamiento de talentos. “Ahora, en los Juegos Intercolegiales, buscamos también talentos que vamos a estar evaluando posteriormente. Se busca el talento y después se empieza a trabajar”, añadió.

Con casi dos décadas de trayectoria, Riveros destacó su vínculo con el deporte y la docencia: “No lo quiero dejar porque es mi profesión. Hace casi 20 años que soy preparador físico. La UNSJ es como mi segunda casa, llevo 15 años siendo PF de la primera división de las chicas. Es como mi cable a tierra el hockey sobre césped”, contó. Además, señaló que también trabaja con la selección argentina de hockey sobre patines.

El entrenador subrayó la importancia de mantener la vocación y el aprendizaje continuo: “Siempre digo a los profes que nunca hay que perder la pasión, que sean ordenados y responsables. Creo que lo más importante es tener el compromiso, la pasión, el seguir preparándose y estudiando”, expresó.

Finalmente, recordó con orgullo la realización de encuentros académicos en la provincia: “Hemos traído desde el alto rendimiento congresos de preparación física y tenerlos en San Juan fue algo muy lindo”, concluyó Riveros, reafirmando su compromiso con el crecimiento del deporte y la educación física en todos los niveles.