El 22 de octubre se recuerda en Argentina como el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo y su lucha incansable por localizar a los hijos y nietos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar. En diálogo con el periodista Luis Eduardo Meglioli, se destacó la importancia histórica de esta fecha y el valor de quienes enfrentaron al régimen.

Meglioli recordó que “el 22 de octubre de 1977 se formalizó el nacimiento de las Madres de Mayo”, y explicó que posteriormente surgieron las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes focalizaron su búsqueda en los nietos de los desaparecidos, consolidando la relación directa entre esta conmemoración y los derechos de la identidad. “Siempre es bueno recordarlo y agregarle información porque ha sido una labor realmente admirable”, agregó.

El periodista resaltó además la valentía de estas mujeres que, poco después del golpe de Estado de 1976, comenzaron a manifestarse en la Plaza de Mayo, enfrentándose a un contexto de represión y peligro constante. “Si el golpe de Estado fue en el 76 y en el 77 ya se estaban haciendo estas marchas, muestra el valor de estas madres que se enfrentaban a los militares”, explicó.

Entre los nombres recordados, Meglioli destacó a Azucena Villaflor, la primera víctima que pagó con su vida la protesta en la Plaza: “La asesinaron y después tiraron su cuerpo al mar, en los denominados vuelos de la muerte”. Esta rememoración pone de relieve la importancia de mantener viva la memoria y la defensa de los derechos fundamentales de identidad, así como el legado de quienes se atrevieron a desafiar la represión para recuperar a los niños secuestrados durante la dictadura.

Cada 22 de octubre, la sociedad argentina renueva el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, recordando el coraje de Madres y Abuelas que, con su lucha silenciosa y persistente, marcaron un camino de dignidad y defensa de los derechos humanos.