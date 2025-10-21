El martes 21 de octubre llega con un clima típicamente primaveral en San Juan, donde el calor volverá a hacerse sentir durante la tarde. Según los registros meteorológicos, la jornada comenzó con cielos despejados y unos 18 °C alrededor de las 7 de la mañana, anticipando un ascenso progresivo del termómetro a lo largo del día.

Según la información, esto será la previa a una jornada ventosa que podría hasta traer la presencia de lluvias y el descenso de la temperatura. Lo descrito ocurriría en la noche del martes y durante la madrugada del miércoles 22.

Durante el mediodía, las marcas se ubicarán entre 28 y 30 °C, con presencia de nubes intermitentes que no impedirán el paso del sol. El punto más cálido se alcanzará entre las 15 y las 17 horas, cuando la temperatura podría trepar hasta los 34 °C, marcando una tarde calurosa en todo el Gran San Juan.

La humedad será moderada, lo que generará una sensación térmica algo más alta, aunque el viento leve ayudará a mantener el ambiente agradable. El cielo se irá cubriendo gradualmente hacia el atardecer, mientras que la temperatura descenderá de manera paulatina: 27 °C al cierre de la tarde y cerca de 20 °C durante la noche.

En síntesis, se espera un martes ideal para actividades al aire libre, siempre que se eviten las horas de mayor exposición solar. Se recomienda hidratarse bien y usar protección solar, especialmente durante la primera parte de la tarde, cuando el calor se hará sentir con más fuerza.