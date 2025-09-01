El próximo jueves 18 de septiembre se llevará a cabo el seminario “Mi primera importación”, una capacitación abierta al público que tiene como objetivo brindar herramientas básicas sobre comercio internacional y normativa aduanera vigente. La jornada comenzará a las 20 horas en la sede de la Federación Económica, ubicada en Avenida Libertador 575 Este.

La actividad cuenta con el auspicio de la Dirección de Comercio Exterior de San Juan, organismo dependiente de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. El encuentro estará a cargo de Diamante Comex, un equipo de profesionales especializados en asesoramiento y formación en comercio internacional.

Durante el seminario se abordarán los pasos iniciales para concretar operaciones de importación, desde la planificación y logística hasta la comprensión de las regulaciones nacionales. La capacitación no requiere conocimientos previos, está dirigida a todo público y otorgará certificados de participación a los asistentes.

La inscripción ya se encuentra habilitada a través de un formulario en línea. Con esta iniciativa, el Gobierno de San Juan y la Federación Económica buscan impulsar la formación local en comercio exterior, favoreciendo la incorporación de nuevos actores a un sector clave para la diversificación productiva y el crecimiento económico provincial.