Cuando en la tarde de este viernes, el gobernador Marcelo Orrego puso en funciones a la nueva cúpula de la Policía de San Juan, Diego Morales dejó atrás una vida dedicada a las fuerzas de seguridad. El ahora ex comisario destacó en su carrera por capacitarse constantemente y por capacitar.

El para nada improvisado hombre de la fuerza, habló con el móvil de Canal 13 sobre las primeras sensaciones tras la oficialización de su retiro. Si bien el relevo debía darse en enero, el cambio de autoridades que realizó con prudencia el gobernador, hizo que Morales estuviese en funciones un tiempo más. En estos meses, compartió con colegas suyos que este 23 de mayo asumieron.

"Me voy con la satisfacción de haber entregado mi vida por las fuerzas de seguridad", expresó al resumir lo que sentía tras dejar oficialmente su cargo y pasar a retiro, estado que calificó como “algo nuevo en mi vida”.

Morales asegura siempre haber entregado todo en cada día que le tocó vestir el uniforme policial. Dando cuenta de sus medallas, de su derrotero como policía, el ex comisario contó que completó una gran cantidad de rescates en todas partes de la provincia, también recordó que subió 8 veces el Cerro Mercedario, en donde logró rescatar a muchas personas, participó y lideró allanamientos muy peligrosos, en los cuales, hasta recibió dos impactos de bala y se capacitó en Israel y viajó a Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Luis y otras provincias a capacitar.

Morales reconoció que lo entristece tener que dejar la institución, pero, a su vez, remarca que se va conforme por lo entregado cada día de su carrera en la fuerza. “Hice las cosas bien. Me voy con un bagaje de cosas internas que me han gustado”, expresó.

Si bien confesó que le será difícil comenzar esta nueva etapa de su vida, que lo encuentra en el retiro, como ex comisario, celebró el tiempo que desde ahora tendrá para disfrutar de sus dos pequeños nietos. Es que las jornadas enteras que pasó arriba del Mercedario siendo parte de complejos operativos de rescates, o los largos días que le tomó viajar a capacitarse y capacitar, le quitó tiempo con sus hijos. Tanto así, que una de sus hijas recientemente le expresó: "Papi no te hemos visto nunca en casa"

El experto en disparo, rescate y allanamientos, se dirigió a los jóvenes que se están preparando para recibirse de Policías. A todos aquellos que aspiran a vestir ese mismo uniforme que por años él llevó con orgullo y sacrificio por pasión a la vocación de servicio. Morales manifestó: "Cuando uno se compromete a cumplir esta función no hay nada que cuestionar, pero el deber se mueve en el mundo de las ideas. Es uno quien lo tiene que llevar a la acción"

Para este hombre, un ex comisario que dedicó su vida profesional a defender a la población sanjuanina, llevar a la acción lo aprendido en cada capacitación, es dar lo mejor de sí para poder servir a la población como lo merece y no improvisar. “Es vital siempre capacitarse para poder dar una respuesta adecuada y no ser un improvisado”, decretó.

Con todo orgullo y confianza en lo que decía, Morales expresó para cerrar la nota: "Si yo estoy capacitado para hacer mi función, lo más probable es que siempre tenga éxito en esa misión"