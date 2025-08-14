En el marco del programa Apoyarnos en la Ciencia, diez equipos de investigación de San Juan fueron premiados con un total de $150 millones para impulsar soluciones estratégicas y de alto impacto para la provincia.

El acto final se llevó a cabo en el auditorio Emar Acosta, en el Anexo de la Legislatura, donde se desarrolló la última instancia del Pitch Deck. La iniciativa, organizada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca promover la transferencia de conocimiento científico hacia el sector productivo y generar empleo local calificado.

Los proyectos ganadores

Tras la evaluación de un jurado especializado, se seleccionaron los diez proyectos que recibirán $15 millones cada uno: Geocobre, Agromicrolab, ReSeed, Momento Residencia, CirculaB, Laboratorio de Innovación en Formulaciones Medicinales y Cosméticas, Andesmente, Bio Pelet, Hydrox y NanoDust.

“Queremos que la ciencia que se desarrolla en San Juan tenga un impacto real en la vida de la gente, en la economía y en la generación de empleo”, destacó el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, durante la premiación.

La convocatoria comenzó a principios de este año con capacitaciones especializadas en modelos de negocio para investigadores locales. En total, participaron 40 equipos en la etapa formativa, de los cuales 16 llegaron a la final y presentaron sus propuestas ante el jurado.

Los proyectos que no resultaron ganadores podrán acceder a becas para incubar sus ideas en el Centro de Emprendedores Científicos y Tecnológicos (CECI).

“El objetivo no es solo financiar ideas, sino acompañarlas para que se conviertan en empresas sustentables, escalables y generadoras de empleo calificado”, subrayó el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán Von Euw.

La evaluación estuvo a cargo de Ricardo Palacio (UISJ), Rosario Ahumada (especialista en sistema emprendedor), Claudio Alessio (doctor en Filosofía y experto en innovación y tecnología), Nicolás Valentino (divulgador tecnológico y coordinador de la Universidad Siglo XXI) y Juan Pablo Mendoza (UNC). En la ceremonia también participaron el director de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, Federico Ramos, y la jefa de Asesores, Federica Mariconda, quien moderó la instancia final.