Con el paso de los días el conflicto que atraviesa a los trabajadores de la fábrica de galletitas, Dilexis S.A, sigue empeorando en San Juan. Los empleados siguen sin cobrar su sueldo y directamente ellos aseguran que les están adelantando las vacaciones para que no trabajen.

Desde la Casa Central de Dilexis confirmaron que hacen unos 10 días recién terminaron de pagar el 50% de lo que correspondía a la segunda quincena de julio. En ese sentido aseguraron que recién la semana que viene, prometiendo que será antes del viernes, pagarán el 50% de la primer quincena de agosto.

Justificando estas irregularidades manifestaron que las ventas están por el piso. Que en San Juan destacaba la venta de la línea de crackers, la cual se desplomó y no hace otra cosa que seguir bajando. Directamente manifestaron que tienen una gran acumulación de productos en la planta.

Sobre esta cuestión habló Franco Marchese, subsecretario de Trabajo, con el móvil de Canal 13. Allí aseguró que todavía no han recibido una notificación formal por parte del sindicato o los empleados, pero que les comentaron que les estaban adelantando las vacaciones a todos.

“Les habrían dado vacaciones anticipadas a los trabajadores, pero no nos ha llegado nada por parte del sindicato. Si sabemos, porque venimos haciendo seguimiento, que hubo irregularidades en el pago del salario y el sueldo anual complementario también. En la Subsecretaría ya se venían haciendo conciliaciones y audiencias para acercar a las partes para que arreglen”, expresó.

El funcionario aseguró que en esos múltiples encuentros que tuvieron, habían establecido una serie de cronogramas de pago. El objetivo era regularizar la situación, algo que claramente no ha ocurrido por el momento.

“Sorprende si esto se ha dado así, pero estamos esperando la confirmación. Estamos a la espera y vamos a actuar sobre este problema. Estaban pagando a destiempo los salarios y hasta incluso mencionaban que la ropa de trabajo no se les estaba entregando. Lo que alega la empresa es la caída en las ventas de su producción”, sentenció.