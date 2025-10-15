Durante este miércoles se dio inicio a la segunda Sesión Especial en la Legislatura de San Juan, convocada para el tratamiento exclusivo del Régimen de Zona Fría. La iniciativa obtuvo 35 votos a favor y uno en contra, este último perteneciente a Fernando Patinella, de La Libertad Avanza.

En la mañana del lunes pasado, el anexo de la Legislatura provincial se convirtió en el escenario de un encuentro clave entre diputados nacionales y provinciales de San Juan, quienes buscaron definir una estrategia común para evitar la eliminación del subsidio de Zona Fría. La reunión contó con la participación de representantes de todos los bloques políticos, incluido el libertario Fernando Patinella.

Régimen de Zona Fría

La Ley de Zona Fría establece un sistema de tarifas diferenciadas que permite reducir entre un 30% y un 50% el costo del gas natural para regiones del país que registran bajas temperaturas. El objetivo es promover la igualdad de condiciones y garantizar el acceso equitativo a un servicio esencial, especialmente en los hogares con mayores necesidades.

En 2021, mediante la Ley N.º 27.637, la Provincia de San Juan fue incorporada al régimen, alcanzando a más de 120.000 beneficiarios entre hogares, entidades de bien público y pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Este beneficio contempla particularmente a sectores vulnerables, como jubilados, beneficiarios de planes sociales, monotributistas y personas electrodependientes.