A raíz de la información emitida por Canal 13, diputados sanjuaninos pidieron informes sobre el avión de EEUU que aterrizó en la Pampa del Leoncito. Esto se debe a que la semana pasada aterrizó un avión en el lugar y a los legisladores no les queda claro el fin.

Este medio siguió desde el primer momento la información y ante ello, se charló con el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quien explicó que la aeronave llegó a San Juan por pedido de la embajada de Estados Unidos, que tenía prevista una reunión con el Ministerio de Minería de la provincia.

A pesar de ello, para los diputados giojistas Mario Herrero y Graciela Seva esto no fue claro, por ello, el pasado jueves presentaron proyecto de comunicación, en el que le piden informes al Ejecutivo. Incluso se pudo conocer que Herrero pedirá que el tema sea tratado sobre tablas en la sesión del jueves próximo.

Pero no es el primer pedido que se hace sobre información en torno a este aterrizaje, sino que, en el Concejo Deliberante de Calingasta, los ediles hicieron la misma solicitud al gobierno. Esto surgió a partir de una serie de especulaciones sobre versiones nacionales del alineamiento del presidente Javier Milei con el presidente norteamericano Donald Trump y la presunta decisión de no avanzar en la instalación del radiotelescopio chino-argentino.

A pesar de esto, Achem aludió en Compacto 13 que los objetivos eran claros y había una reunión pactada con anterioridad. Incluso dijo que desde la Embajada, habían “solicitado, a través de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y Aeronáutica, descender en ese lugar (por la Pampa del Leoncito). Tal como se hizo anteriormente cuando el embajador visitó San Juan”.

Pero para los diputados justicialistas, las dudas son mayores. Reclaman conocer: objetivos claros del vuelo, tripulación, pasaje, y como fue la autorización para el uso del predio como pista de aterrizaje y despegue.

Quien también habló con Canal 13, fue el director de Aeronáutica de la provincia, el piloto Aníbal Touris. Él explicó que “Esto se da desde hace tres o cuatro años y pasa cuando se cambian las tripulaciones". A ello sumó que "Cada uno o dos años los pilotos que manejan estos aviones cambian y ellos deben hacer reconocimiento de terreno, practicar el aterrizaje de la zona y el día que ellos vienen con la embajada ya saben como llevar acabo el proceso”.

En este punto Touris especificó que quienes pasan por el espacio aéreo sanjuanino, muchas veces le piden información sobre los terrenos, vientos y condiciones a él. "Suele venir el Águila 5 a operar ahí. Ellos deben pedir autorización a ANAC y se les fue concebida”, aludió.

En este proyecto de comunicación, también plantean si el inmueble, “declarado "Bien Integrante del Patrimonio Natural y Cultural de la Provincia de San Juan", "Monumento Natural Provincial" y "Sitio Histórico Provincial", permite sin afectación de su carácter y valor patrimonial, la actividad de aterrizaje y despegue de una aeronave del porte y propulsión de la que lo hiciera”.

Si bien hay más ítems, circunscriptos al tipo de avión usado y a lo que conlleva. Este pedido se da a menos de dos semanas de las elecciones a diputados, por lo que la polémica se amplía, y no solo en las calles con la campaña, sino también en el recinto de diputados.