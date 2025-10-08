Diputados nacionales sanjuaninos pidieron informes por el aterrizaje de un avión en Calingasta

El diputado nacional peronista Jorge Chica confirmó que junto a sus colegas de bancada Fabiola Aubone y Walberto Allende presentaron un pedido de informes al Ministerio del Interior, a Cancillería y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que aclaren las circunstancias del aterrizaje de un avión particular en la Pampa del Leoncito, Calingasta, ocurrido entre el 29 y el 30 de septiembre.

Chica expresó en Light FM, su preocupación por el cuidado de la soberanía argentina, en un contexto que describió como un “cambio geopolítico hacia el Norte de América”. Según explicó, los legisladores buscan conocer el motivo del viaje, si tuvo fines comerciales y quiénes integraban la tripulación y el pasaje de la aeronave.

La inquietud también llegó al ámbito provincial. Esta semana, los diputados giojistas Mario Herrero y Graciela Seva presentaron un pedido de informes al Gobierno de San Juan sobre el mismo hecho. La iniciativa requiere al Ejecutivo que confirme si tenía conocimiento oficial del aterrizaje, permanencia y despegue del avión, además de precisar el tipo e identificación de la aeronave, el propietario, el personal de operación y los pasajeros.

Los legisladores provinciales también consultaron si alguna autoridad comunicó oficialmente al Gobierno sobre el vuelo, quién lo hizo y con quién se contactó, así como si se conoce la actividad que realizaron en tierra los pasajeros y si alguna dependencia provincial autorizó el aterrizaje en la Pampa del Leoncito. En caso afirmativo, pidieron especificar quién solicitó y quién otorgó dicha autorización.

En el Congreso, Chica remarcó que el pedido no busca cuestionar al Gobierno provincial, sino aclarar la información contradictoria que ha circulado en torno al vuelo.

Por su parte, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, ya había explicado en declaraciones en Canal 13, que el avión llegó para una reunión pactada con personal de la Embajada de Estados Unidos, del área Comercial, y del Ministerio de Minería. Detalló que la Embajada solicitó el aterrizaje a través de la ANAC y Aeronáutica, del mismo modo que en anteriores visitas diplomáticas, como la del embajador norteamericano a la provincia.