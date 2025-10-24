En el marco del Día del Diseñador Gráfico, Rubén Fernández y Cecilia Stracquadanio, socios de un estudio de diseño local, dialogaron con el móvil de Canal 13 sobre el rol fundamental y las estrategias detrás de la comunicación visual.

"Esto inició como un sueño. En la facultad empezó estudiando, aprendiendo cómo comunicar un mensaje a la gente a través de lo visual", comentó Rubén. Tras culminar sus estudios, ambos iniciaron sus propios emprendimientos, pero en 2018 decidieron "unir fuerzas" y asociarse para "empezar a brindar este servicio que amamos nosotros como trabajo".

Cecilia explicó el proceso inicial con el cliente: "Primero tenemos en cuenta lo que quiere el cliente, y luego se traduce a la parte visual. Nosotros planteamos parámetros, seguimos estética y comunicamos el mensaje según lo que quiere el cliente. Ese es el lineamiento".

Una de las claves de su trabajo, según Rubén, es equilibrar la visión del cliente con su perspectiva profesional. "Está muy dividido porque hay clientes que ya vienen con mucha experiencia, ya conocen... y vos tenés que darle forma a la idea que ellos tienen. Después tenés otros clientes que necesitan de tu ayuda, de tu mirada como profesional", señaló, a lo que Cecilia agregó que la gente a menudo busca su asesoramiento profesional.

Sobre su dinámica de trabajo interna, Rubén detalló: "Yo soy el que me encargo de la parte más práctica y la parte de imprenta, de todo lo que se necesita para materializar el diseño. Ella está a cargo del diseño gráfico". Al recibir un encargo, analizan el tipo de cliente (emprendedor, empresa grande o persona con un pedido simple) y luego coordinan.

Finalmente, el proceso culmina con una reunión con el cliente para asegurar que están "en sintonía" con sus gustos y pretensiones. Tras recibir propuestas, y si hay acuerdo, se avanza a la entrega final. En caso de desacuerdo, "vamos consensuando hasta llegar a un trabajo final", concluyeron los socios.