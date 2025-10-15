Disfrutá el calor del miércoles, que se viene un jueves de viento fuerte

Desde el Servicio Meteorológico Nacional detallaron que se avecina una jornada de viento, aunque la previa será de calor y un sol radiante.

De este modo, indicaron que para este miércoles se espera que la máxima alcance los 33 grados, mientras que la mínima será de 16 grados. El viento predominante será del sector sureste.

Para el jueves se espera una posible alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento sur, que llegarán a los 64 kilómetros por hora. A su vez, el termómetro tendrá una importante baja.