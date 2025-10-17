A menos de una semana del inicio de la veda electoral y a nueve días de las elecciones generales, el oficialismo de La Libertad Avanza vivió este viernes una jornada marcada por dos focos de tensión: un enfrentamiento entre militantes y una protesta con incidentes en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El contexto político nacional está atravesado por la recta final de la campaña bajo el lema “La Libertad Avanza o Argentina Retrocede”, en la que el presidente Javier Milei busca reforzar su presencia territorial con una serie de recorridas por el país tras su regreso de Estados Unidos, donde se reunió con Donald Trump.

Sin embargo, mientras el mandatario se preparaba para encabezar actos y entrevistas, el clima social se vio alterado por distintos episodios vinculados, directa o indirectamente, al oficialismo libertario.

En el marco de las actividades de campaña, un grupo de militantes de La Libertad Avanza y simpatizantes del peronismo kirchnerista se cruzaron en una zona donde ambos espacios realizaban reuniones políticas.

Según fuentes policiales, la discusión derivó en empujones y agresiones, lo que motivó la intervención de efectivos para dispersar a los presentes y evitar mayores desmanes.

Los incidentes se produjeron mientras los militantes debatían sobre el rumbo del país y la propuesta del oficialismo, en una semana que estuvo marcada por tensiones políticas, la caída de la candidatura de José Luis Espert y el impacto del acuerdo financiero con Estados Unidos.

ANDIS

El segundo conflicto de la jornada ocurrió en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ubicada en el barrio porteño de Belgrano, donde prestadores de servicios y familiares de personas con discapacidad irrumpieron por la fuerza tras la suspensión inesperada de una reunión clave.

Los manifestantes exigían respuestas sobre pagos atrasados y actualizaciones en los aranceles, luego de que las autoridades se negaran inicialmente a recibir su petitorio. Tras los primeros momentos de tensión, finalmente el interventor Alejandro Vilches recibió a los voceros del grupo.

Al salir del encuentro, el portavoz de los manifestantes comunicó por megáfono:

“Nos recibió Vilches, pero no tenemos buenas noticias. Nos dijo que podría haber una convocatoria del directorio la semana que viene, pero no es seguro”.

La respuesta desató abucheos e insultos por parte de los presentes, que reclamaron medidas urgentes. Otro de los referentes añadió:

“Nos dijeron que iba a haber un aumento, pero no especificaron de cuánto. Planteamos que necesitábamos soluciones no solo para octubre, sino también para los próximos meses. Nos respondió que la ley está y hay que cumplirla”.

Finalmente, tras la reunión, la calma volvió a la sede, aunque el malestar de los prestadores y familiares continuó.

Con ambos episodios, el oficialismo libertario enfrenta un viernes tenso, en medio de una campaña que busca reimpulsar la imagen del Presidente y sostener la agenda política frente a la oposición peronista, en una cuenta regresiva hacia el 26 de octubre que se desarrolla bajo una fuerte presión social y económica.