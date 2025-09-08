División Canes de San Juan: ya hay 31 perros en servicio ¿cómo los entrenan?

Carlos Bustos es veterinario y, recientemente, recibió su nombramiento como parte de la División Canes de la Policía de San Juan. Su labor está enfocada en el monitoreo, la prevención y la atención clínica de los animales que cumplen tareas de apoyo a la justicia. Este lunes pasó por Canal 13 y dio a conocer cómo es el entrenamiento que reciben los 31 perros en servicio y los 4 cachorros que pronto se incorporarán a la plantilla.

“Estoy trabajando ahí hace poco, me salió el nombramiento. Estoy en la parte de la división de canes, todo lo que es el monitoreo, prevención, consulta clínica de los perros en sus distintas actividades”, explicó.

Uno de los temas que más consultas genera en la comunidad es qué hacer ante la aparición de un perro abandonado. Sobre esto, Bustos fue claro: “Lo primero es el compromiso en todo sentido, desde lo económico. Rescatar un perro significa llevarlo a un profesional que lo revise, que cobre sus honorarios y que indique un plan de vacunación, desparasitación o tratamiento si está enfermo. No alcanza con darle un poquito de comida, se trata de brindar bienestar animal”.

Actualmente, la División Canes cuenta con 31 animales en servicio y cuatro cachorros en etapa de entrenamiento. Según Bustos, no todas las razas se utilizan para las mismas tareas, aunque hay algunas con predisposición genética. “Lo que buscamos es una cuestión genética. El ovejero alemán, el pastor holandés tienen condiciones naturales para el entrenamiento y el pastoreo. El ovejero, por ejemplo, es uno de los perros más inteligentes del mundo, lo que facilita su aprendizaje y desempeño”, detalló.

Sobre el trabajo diario, el veterinario remarcó que detrás de cada perro hay un entrenamiento constante y respetuoso. “Independientemente de que haya perros de seguridad, de rastreo o de exhibición, todos llevan un entrenamiento diario. No se trata de explotarlos en exhibiciones, sino de entrenarlos de manera responsable”, señaló.

El método de aprendizaje, lejos de la violencia, se basa en estímulos positivos. “Es increíble cómo se les enseña con un pedacito de salchicha, de hígado o una pelota", dijo. "El juego es lo que después deriva en que el perro sea eficiente en una búsqueda, en saltar una valla o en encontrar a una persona. Eso rompe el mito de que hay perros malos. No existen perros potencialmente peligrosos, existen malos dueños y mala educación”, subrayó.

Finalmente, Bustos llamó a reflexionar sobre la responsabilidad que implica tener una mascota. “La gente muchas veces no sabe lo que significa una raza o el cuidado que necesita un perro. Si decidimos adoptar uno, debemos ser conscientes del compromiso que implica”, concluyó.