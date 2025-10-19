Dobladez estimó que en mayo del 2026 estaría lista la obra de ampliación del Rawson

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, habló con el móvil de Canal 13 sobre los avances en las obras de ampliación del Hospital Dr. Guillermo Rawson y destacó los progresos en la atención de turnos para la población.

“Ya va avanzando, los otros días estuvimos visitándolo. Ya se empezó la obra, así que la veníamos esperando hace rato, muy bien. Igual que la obra del Instituto de Odontología: ya vamos por el segundo piso, se ha avanzado muchísimo”, explicó Dobladez.

El proyecto de ampliación del hospital representa una de las intervenciones más significativas en infraestructura sanitaria de la provincia, con una inversión oficial de $12.500 millones y un plazo de ejecución estimado en 15 meses. La obra contempla la construcción de 76 nuevos consultorios externos destinados a la atención de adultos y niños, distribuidos en dos plantas y un total de 5.500 m². Además, se incorporará un tercer sector que funcionará como confitería para personal y visitantes.

“Estas son necesidades para la gente que lo viene pidiendo hace muchos años”, afirmó el ministro, y agregó que la ampliación estará emplazada en el sector noreste del predio hospitalario, sobre la intersección de calles Santa Fe y Estados Unidos, con dos naves principales conectadas por un patio interno.

Dobladez también destacó los avances en la gestión de turnos: “Antes el 0800 era el único método para adquirir turnos, daba 18.000 por mes. Con el chat bot se suman 33.000 turnos promedio mensuales, más los 18.000 que ya estaba dando. Superamos los 53.000 turnos mensuales”.

Sin embargo, reconoció que aún hay desafíos pendientes: “Faltan muchas cosas por hacer, somos conscientes de lo que nos falta. Hemos unido paulatinamente especialidades y disminuido el ausentismo, que hoy es de un 33%. Por eso le pido a la gente que confirme los turnos 48 horas antes para que no se pierda la atención”.

