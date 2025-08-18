Docentes rechazaron la propuesta salarial y se aproximan nuevas negociaciones

El secretario general de AMET, Daniel Quiroga, confirmó que el gremio rechazó la propuesta presentada por el Gobierno en la última reunión paritaria y advirtió que, de no mejorar la oferta, los docentes podrían entrar en estado de alerta y movilización.

“La reunión estaba prevista para las 8 de la mañana y estuvimos hasta las 10. Se analizaron todos los puntos que originalmente habíamos pedido, pero los delegados no aceptaron porque no reunía las condiciones”, señaló en el programa Mirá quién habla.

Tras la negativa, el Ejecutivo entregó un acta de recepción de las notas presentadas por cada gremio. “Han quedado en contestarnos de manera urgente para realizar una nueva convocatoria y seguir negociando. Si no, entraremos en estado de alerta y movilización hasta que se solucione el problema”, advirtió.

Entre los pedidos principales, AMET se encuentra el incremento de 18 puntos en el nomenclador, distribuido entre agosto, septiembre y octubre. También solicitó elevar el ítem de conectividad a 50 mil pesos. “Todos los meses suben el dos o tres por ciento. Los docentes lo usan permanentemente y pagan a una empresa de teléfono e internet, por eso pedimos que se incremente”, explicó Quiroga.

Otro de los planteos fue equiparar los radios salariales. “Queremos llevar un 10% más a los radios 5, 6 y 7, y que la pirámide salarial sea mucho mejor. Un docente que recién se inicia no puede estar ganando casi igual que uno que lleva 20 años de antigüedad”, sostuvo.

En cuanto a la cobertura médica, AMET exigió controles más estrictos sobre la Obra Social Provincia. “O entregan la obra social a los gremios o hacen una administración correcta. No puede ser que el docente o cualquier empleado público tenga que pagar plus a los médicos, a las clínicas o gastar un montón de dinero cada vez que necesita una operación”, remarcó.

Finalmente, Quiroga adelantó que este martes se programaría una nueva reunión paritaria. “Si no nos reunimos, empezarán las medidas de acción directa”, concluyó.