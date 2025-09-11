Los docentes y no docentes universitarios convocaron a un paro nacional de 24 horas para este viernes 12 de septiembre y anunciaron una Marcha Federal Universitaria para el día en que la Cámara de Diputados trate el rechazo al veto presidencial a la ley universitaria.

“La convocatoria a paro es por 24 horas y la marcha será el día que el Congreso trate el rechazo al veto. Esa será la fecha en que estaremos en la calle reclamando”, explicó Guadalupe Aguiar, secretaria general de SIDUNSJ.

La dirigente gremial sostuvo que la medida de fuerza se definió de manera conjunta entre sindicatos de todo el país. “Estamos en diálogo permanente con sindicatos de otras provincias, por esa razón el paro es una decisión conjunta del frente sindical. Coincidimos en la lectura del enorme deterioro que está sufriendo la universidad, no solamente por lo salarial sino también por la falta de financiamiento para su funcionamiento”, detalló.

Aguiar remarcó que el veto presidencial no sorprendió a los gremios. “No hay ninguna sorpresa, había sido anunciado y estábamos a la espera de que eso ocurriera. Lo que hubiera sorprendido es que no lo hiciera, porque el presidente dijo que no va a mover un milímetro su política económica”, señaló.

La situación salarial de los docentes fue otro de los puntos destacados. “Estamos en un casi 90% de la docencia por debajo de la línea de la pobreza. Absolutamente todos los cargos, incluso con máxima antigüedad y posgrados, están por debajo de la clase media. Es una situación extrema que hace que docentes estén dejando sus cargos y buscando en otros ámbitos”, advirtió.

Ante la falta de convocatoria a paritarias, Aguiar subrayó que “la forma de presionar a este gobierno tiene que ser la calle, porque el diálogo no es algo que vaya con su estilo”. Además, indicó que la universidad pública sigue siendo un símbolo nacional respaldado por la sociedad y que esperan contar con ese acompañamiento.

Por último, confirmó que en San Juan se reunirán en los próximos días con la multisectorial conformada por gremios, estudiantes y autoridades universitarias para organizar la movilización local. “Entendemos que será con el acompañamiento, como ya ha sido otras veces, de las autoridades de nuestra universidad”, afirmó.