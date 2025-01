Dolor en la familia de la joven que habría muerto por mala praxis por otra tragedia

La comunidad de Pocito vive horas de profunda tristeza tras el fallecimiento de Carolina Campillay, una joven de 20 años cuya familia denunció presunta mala praxis en el Hospital Federico Cantoni. A esta pérdida se suma la muerte de Rocío Ochoa Campillay, prima de Carolina, ocurrida apenas dos días antes en el Hospital Rawson.

"Qué tristeza más grande. En menos de 48 horas se convirtieron en unos hermosos ángeles", expresó Perla Campillay, familiar de las jóvenes, en redes sociales. En sus palabras dio a conocer el dolor que atraviesa la familia mientras exigen explicaciones sobre las circunstancias que rodearon el deceso de Carolina.

El caso tomó relevancia pública este lunes, cuando las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo justicia. El Club Social y Deportivo Carpintería, donde Carolina era conocida, lamentó su fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia.

Cabe recordar que Carolina falleció el 20 de enero tras permanecer internada en el Hospital de Pocito. Según informó la familia, la joven había acudido por primera vez al centro de salud el 9 de enero, donde le colocaron suero y le dieron el alta. Después, regresó con síntomas similares y recibió el mismo tratamiento. Finalmente, el 14 de enero quedó internada, pero a pesar de mostrar signos de mejoría, falleció días después.

Desde la Justicia confirmaron que se radicó una denuncia en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales por presunta mala praxis. Según los primeros informes de la autopsia realizada en la Morgue Judicial, Carolina murió por una neumonía atípica. Sin embargo, las autoridades aclararon que la causa no está cerrada y se ordenaron estudios complementarios, incluyendo análisis patológicos y la revisión de la historia clínica de la joven.

La familia Campillay asegura que hubo negligencia médica en el tratamiento de Carolina, quien inicialmente habría ingresado al hospital con un supuesto cuadro de dengue. Según manifestaron, la joven sufrió un infarto durante su internación, lo que finalmente provocó su deceso. Además, denunciaron irregularidades en el manejo del caso, como la supuesta negativa inicial a realizarle la autopsia.

En redes sociales, se viralizaron mensajes exigiendo justicia. "Caro estaba bien. No puede ser que la doctora no aparezca y la directora del hospital no dé respuestas", reclamaron allegados de la joven.