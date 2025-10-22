El Poder Judicial de San Juan informó con profundo pesar el fallecimiento de Agustina María Eva Pringles Pardini, trabajadora del fuero de Ejecución Penal de Primera Nominación.

Pringles Pardini formaba parte del Poder Judicial desde el 23 de diciembre de 2020, donde se desempeñaba en la categoría Ayudante de Primera.

A través de un comunicado oficial, la Corte de Justicia de San Juan hizo llegar sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de la agente judicial, acompañándolos en este momento de profundo dolor.

El fallecimiento de la joven trabajadora de 29 años generó hondo pesar entre sus colegas y en toda la comunidad judicial sanjuanina, que la recordó por su compromiso y dedicación en el cumplimiento de sus funciones.