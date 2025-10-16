En las últimas horas la comunidad médica de San Juan, sobre todo la del ámbito de la pediatría, recibió una triste noticia. Se trata del fallecimiento de Graciela Difonso, una profesional de la salud que estuvo décadas asistiendo a bebés, niños, niñas y adolescentes.

La pediatra lamentablemente perdió la vida durante el pasado miércoles 15 de octubre, generando un gran dolor entre todos sus colegas. Desde la Sociedad de Pediatría de San Juan le dedicaron unas sentidas palabras en sus redes sociales, remarcando su gran calidez humana.

“Nos embarga una profunda tristeza al despedir a una profesional comprometida, generosa y dedicada, pero sobre todo, a una persona de gran calidez humana. Su paso por nuestra institución dejó una huella imborrable, marcada por su vocación de servicio, su compañerismo y su permanente disposición para ayudar a los demás. Descansa en paz, querida Graciela. Tu recuerdo vivirá siempre entre nosotros. Q.E.P.D. ”, escribieron.

Por otro lado, desde el propio Sindicato Médico también comunicaron esta triste noticia para la comunidad. En ese caso destacaron el rol protagonista que tomó Di Fonso durante muchos años para luchar por la aprobación de la Ley de Titularización para sus colegas.