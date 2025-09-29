Doná sangre en octubre: este es el cronograma del IPHEM en cada punto de San Juan
El Ministerio de Salud de San Juan, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), informó el calendario de colectas de sangre que se realizarán durante el mes de octubre en distintos departamentos de la provincia.
Desde el organismo destacaron que el objetivo de estas campañas es mantener el stock del banco de sangre en niveles óptimos para garantizar la atención de los pacientes que lo requieran.
“Donar sangre es un gesto solidario que salva vidas. Invitamos a los sanjuaninos a acercarse a los puntos de colecta programados en sus departamentos”, señalaron desde el IPHEM.
Fechas y lugares de las colectas
- Viernes 3 de octubre Horario: 8:00 a 12:00 Albardón – CAPS Las Tapias, Calle 21 de Febrero entre Calle Nacional y Olivera. Colabora: Hospital Dr. José Giordano.
- Martes 7 de octubre Horario: 8:30 a 12:00 Jáchal – Hospital San Roque, RN 150, Jáchal.
- Lunes 13 de octubre Horario: 9:00 a 12:00 Barreal – Hospital de Barreal, Las Heras 79 Oeste, Barreal.
- Miércoles 15 de octubre Horario: 8:00 a 12:00 Caucete – Desarrollo Infantil del Hospital César Aguilar, Diagonal Sarmiento 42.
- Jueves 16 de octubre Horario: 14:00 a 18:00 Capital – Escuela de Comercio Libertador General San Martín (UNSJ), Mitre Este 501, San Juan.
- Viernes 17 de octubre Horario: 8:00 a 12:00 Pocito – Hospital Dr. Federico Cantoni, Av. Int. Joaquín Uñac entre calles 10 y 11, Villa Aberastain.
- Martes 21 de octubre Horario: 8:00 a 12:00 Sarmiento – Hospital Ventura Lloveras, Calle 9 de Julio, Media Agua.
- Viernes 24 de octubre Horario: 8:00 a 12:00 Angaco – Centro de Jubilados de Angaco, Calle San Martín entre Nacional y Rawson. Colabora: Hospital Dr. Rizo Esparza.
- Martes 28 de octubre Horario: 8:30 a 12:00 Jáchal – Hospital San Roque, RN 150, Jáchal.
Requisitos
El IPHEM recordó que para poder donar sangre es necesario:
- Tener entre 18 y 65 años.
- En caso de tener piercing, tatuajes o haber pasado por cirugías, esperar 12 meses desde la realización del procedimiento.
- Presentarse con DNI.
- Si se recibió la vacuna contra COVID-19, esperar 72 horas.
- Desayunar liviano y consumir abundante líquido, evitando lácteos.
Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse al teléfono 4223571 o acudir al IPHEM, ubicado en Rivadavia 728 (E), Capital.